【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Nightmare症候群」の歌唱メンバーは現時点では未発表！ 櫻坂46が、新曲「Nightmare症候群」のMVを2月16日22時にYouTubeで公開。プレミア公開ページもオープンした。 「Nightmare症候群」は、2月19日にリリースされる櫻坂46の11thシングル「UDAGAWA GENERATION」の共通カップリング曲。歌唱メンバーが明かされていないため、ファンの藍田では様々な憶