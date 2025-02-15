ワコムのプロ向けペンタブレット「Intuos Pro」は、描画エリアは大きくしながら本体サイズはコンパクトに進化した新モデルを2025年2月12日に発表しました。一足早く新型Intuos Proを借りることができたため、実際どれくらい利便性が上がったのかPCと接続して使用感を確かめてみました。Wacom Intuos Pro (2025) ― プロ向けクリエイティブペンタブレットhttps://www.wacom.com/ja-jp/products/pen-tablets/wacom-intuos-pro新型Int