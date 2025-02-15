今年1月、新潟県魚沼市のスーパーマーケットで置引きをした疑いで新聞配達員の男が逮捕されました。男は容疑を認めています。窃盗（置引き）の疑いで逮捕されたのは、魚沼市竜光に住む新聞配達員の男(26)です。男は1月7日午前11時半ごろ、魚沼市内のスーパーマーケットで30代女性のかばんから現金約7000円とクレジットカード、運転免許証、他カード類など5点が入った財布（時価50