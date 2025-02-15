フジテレビの番組を自己検証する番組「週刊フジテレビ批評」（土曜午前5時30分）は15日の放送で、中居正広氏（52）の女性トラブルを発端とした同局の対応について、12日に局内で行われた番組審議会での議論の様子を報道した。審議会にはフジテレビの清水賢治社長や遠藤龍之介副会長、審議会委員らが出席。元検事総長で弁護士の但木敬一委員長や早大教授の岡室美奈子副委員長、明大教授の齋藤孝氏らから厳しい意見が相次いだ。番組