[2.15 J2Âè1Àá](¥Ô¡¼¥¹¥¿)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:·¦ÅÄÍÛÊå<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê]ÀèÈ¯GK 21 ¸åÆ£²íÌÀDF 3 ´Ø¸ýÀµÂçDF 4 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥ÉDF 17 ¹âÈªÔ÷ÂÁDF 48 ¾È»³ñ¥¿ÍMF 5 »³¸ý·ÖMF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹MF 24 »³ÅÄÎ¦FW 7 ¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥áFW 11 ¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ªFW 33 ³ÞÌøÍã¹µ¤¨GK 31 ¸¶ÅÄ³ÙDF 2 ÈÓÈøÎµÂÀÏ¯DF 23 ÊÆÅÄÈ»ÌéDF 25 ¶û°ú°ìµªMF 8 Áý»³Ä«ÍÛMF 14 Ì¾ÁÒ¹ªMF 19 ß·ÅÄ¿òMF 38 ¾¾ß·³¤ÅÍFW 18 »³ºêÎ¿¸ã´ÆÆÄ