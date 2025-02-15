[2.15 J1Âè1Àá ¾ÅÆî 1-0 ¼¯Åç ¥ì¥â¥óS]J1¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤¬15Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¼¯Åç¤Ï¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¯Åç¤ÏÁ°È¾3Ê¬¡¢MF¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬½³¤Ã¤¿CK¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¼ý¤á¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤â¡¢GK¾åÊ¡¸µÄ¾¿Í¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¾ÅÆî¤ÏÁ°È¾17Ê¬¡¢MF¾®ÌîÀ¥¹¯²ð¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¸ÅÁãÂÐÀï¤ÎMFÆ£°æÃÒÌé¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢FW