¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£±ÀáÀîºê£´¡½£°Ì¾¸Å²°¡Ê£±£µÆü¡¦£ÕÅù¡¹ÎÏ¡ËÌ¾¸Å²°¤Ï¸åÈ¾¤Ë¼éÈ÷¤¬Êø¤ì£´¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢ºòÇ¯¡ÊÂÐ¼¯Åç¡¢¡ü£°¡½£³¡Ë¤ËÂ³¤­¡¢³«ËëÀï¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¡£Á°È¾£²£µÊ¬¤Ë£Æ£×±Ê°æ¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¤¹¥µ¡¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤­¤º¡¢£±Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿£Æ£×¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤âÉÔÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Ã«Àî·òÂÀ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÁ°È¾¤ÏÀîºê¤ÎÊý¤¬£Á£Ã£Ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÈ©´¶¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò»ý¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£