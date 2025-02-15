ANGEL CHAMPAGNE(エンジェル シャンパン)が、『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White - WHITE DAY EDITION -』を発売します。 ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White - WHITE DAY EDITION -  内容量：750ml原産国：フランス品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、ムニエアルコール度数：12.5％価格：72,600円(税込) ANGEL CHAMPAGNE(エンジェル シャンパン)が、『ANGEL CHAMPAG