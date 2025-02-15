青森県八戸市のみちのく記念病院から遺族に渡された死亡診断書（画像の一部を加工しています）青森県八戸市の「みちのく記念病院」の元院長らが逮捕された入院患者間殺人の隠蔽事件で、殺害された男性＝当時（73）＝の死因を「肺炎」と偽装したとされる死亡診断書の署名欄に、高齢で認知症の疑いがあった男性医師の氏名が記入されていたことが15日、捜査関係者への取材で分かった。病院内では死因を肺炎とする不自然な死亡診断