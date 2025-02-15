韓国好きが集まる街、東京・新大久保。そんな新大久保で今話題のカフェが「oyoppi coffee（オヨッピ コーヒー）」です。ここで提供されている、カップの中でりんごの花が咲くアップルティーが大注目されています。isutaエディター・miyuが実際に訪れ、待ち時間やお店の雰囲気、メニューのラインナップなどをレビュー！気になる方は、お出かけの参考にしてみてくださいね。新大久保で話題の「oyoppi coffee（オヨッピ コーヒー）」J