X（旧Twitter）で話題になっているのは、二足歩行をするトイプードルさんのお姿。あの動物にそっくり…？衝撃的すぎるその光景は記事執筆時点で6万回を超えて表示されており、爆笑の声が寄せられています。 【動画：『え？ゴリラ？』突然、二足歩行をし始めた犬→衝撃的な光景】 『え？ゴリラ？』突然、二足歩行をし始めた犬が話題に Xアカウント『@ponta202356』に投稿されたのは、トイプードル『ぽん太』くんのお