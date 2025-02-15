20歳の新世代ラッパー/HIPHOPアーティスト#KTCHANが、TOKYO FM「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」にゲスト出演した。関連記事：ラッパー#KTちゃんが語る、新曲で描いた20歳の現在地、D.Oからの言葉同番組はTOKYO FMをキーステーションに38局ネットで放送中の昨年50周年を迎えたランキング形式の音楽番組。#KTCHANのデビューシングル「距離ガール」が同番組ランキング、初登場3位4週連続TOP10入りを果たし、リスナー待望のゲスト出演となっ