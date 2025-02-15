社電子技販は、プリント基板の設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「FLASHシリーズ」より、RX-78-2 ガンダム、MS-06S シャア専用ザク、ラストシューティング、RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC、RX-93ff νガンダム、MSN-04FF サザビーをデザインした「FLASH 基板アート16Proケース、16Pro Maxケース」をmoeco直販ショップや取扱い店で2025年2月13日(木)から順次販売します。 社電子技販「FLASHシリーズ