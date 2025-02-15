打撃練習するソフトバンク・近藤＝宮崎ようやくソフトバンクの顔が勢ぞろいした。宮崎キャンプ中盤まで調整を一任されていた近藤や有原、山川らが15日、主力を中心としたA組の全体練習に初合流。昨季終盤に右足首を捻挫した近藤は元気に打撃練習などをこなし「ぴりっとした気持ちで入れた。責任も感じながら、ここに100％を合わせてきた」と充実感をにじませた。昨季は首位打者に輝いた近藤は、自主練習を例年行う鹿児島県の徳