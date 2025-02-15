陸上自衛隊の与那国駐屯地＝2024年5月、沖縄県与那国町陸上自衛隊配備受け入れへの賛成が多数となった沖縄県・与那国島の住民投票から22日で10年となる。台湾との交流で経済を活性化する構想が行き詰まった末、自衛隊誘致が浮上した経緯があるが、住民からは「地域振興の実感はない」との声も漏れる。政府が自衛隊の「南西シフト」を強める中、日本最西端の島は、国防に依存する基地の島となりつつある。2016年、駐屯地が開設
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