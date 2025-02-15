全国大学対校男女混合駅伝（１６日、大阪）に出場する拓大の不破聖衣来（４年）は補欠登録となった。今大会には全国から２１チームが参加。順大、日体大、拓大などの関東勢だけでなく、関大、立命大などの関西勢も出場し、頂点の座を争う戦いとなっている。アンバサダーにはアイドルグループ「なにわ男子」の西畑大吾が就任。大会前には不破とのスペシャル対談が実現し、陸上ファンを中心に大きな話題となっていた。そんな