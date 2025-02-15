【橋本梨菜「小麦色の肌に隠れた魅力」】 2月14日 発売 価格：1,100円 扶桑社は、2月14日発売の「SPA !グラビアン魂デジタル写真集 橋本梨菜『小麦色の肌に隠れた魅力』」より、誌面カットを公開した。 橋本梨菜さんは1993年大阪府生まれで、キャッチコピーは”なにわのブラックダイヤモンド”。同作は「週刊SPA!」のグラビアコーナー