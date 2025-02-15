オーダーメイドラッピングサービス「つつみ屋工房」は、2025年3月7日(金)〜3月16日(日)の10日間、福岡三越一階の婦人雑貨コーナーに特別出店します。 つつみ屋工房 開催期間：2025年3月7日(金)〜2025年3月16日(日)受付時間：10:00〜20:00 (最終受付19:30)受付場所：福岡三越一階婦人雑貨コーナー所在地：福岡市中央区天神2-1-1アクセス方法：西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)駅」直結所要時間