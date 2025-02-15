三笘が決めたゴラッソに対する反響はとどまることなく広まっている。(C)Getty Images「まるでメッシのようだ」元イングランド代表DFのジェイミー・キャラガーが英衛星放送『Sky Sports』の番組内で発した言葉は、日本代表MF三笘薫に対する最大級の賛辞だった。【動画】永久保存のスーパーゴール三笘薫のチェルシー粉砕弾をチェック現地時間2月14日に開催されたプレミアリーグ第25節のチェルシー戦で、ブライトンの三笘薫は左