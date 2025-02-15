地方競馬歴代最多7424勝を誇る“大井の帝王”こと的場文男（68）が引退を表明したことを受け、JRA歴代最多勝利記録を更新し続ける武豊（55）は15日、京都最終レース後に取材に応じ、「凄い数字だと思います。偉大な方でしたね。長い間、お疲れ様でした」とねぎらいの言葉を送った。