フジテレビ系「最強ＬＩＮＥグループ旅」（土曜隔週・午前１０時２５分）が１５日に放送され、モーニング娘。ＯＧの飯田圭織と市井紗耶香、高橋愛が出演。高橋が夫でタレントのあべこうじとの相性を占ってもらった。この日はモー娘。仲良し３人組で横浜中華街を散策。怖いくらい当たるという人気の占いを訪れた。高橋は「あなたは好き嫌いがハッキリしてる」と言われると「はい！そうです！」と前のめりで聞き入り「男の気性な