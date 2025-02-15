東京都内の花粉の飛散量は、予測最大値と比較してまだ1%未満となっています。来週は強い寒気の影響で、厳しい寒さの日が多く、花粉の飛散量は、16日(日)から21日(金)にかけても「少ない」所が多い見込みです。千代田(東京都)去年は2月下旬から飛散量が急増上の図は、東京都千代田区の去年(2024年)の2月1日〜3月31日までの花粉の飛散量です。2月後半になって、花粉の飛散量が増え始め、2月下旬からは飛散量が急増し、1日に100個/c