■プロ野球練習試合阪神 6ー0 楽天（15日宜野座）楽天は対外試合2戦目となった阪神との練習試合に敗れ2連敗。11日の初戦では日本ハムに4−6で競り負け。この日もドラフト1位・宗山を1番ショートでスタメン起用した。先発の内が初回に1、2番の連打からピンチを招き、自らの暴投で先制を許す。さらに2回には木浪にソロを浴び3回2失点で降板すると、5回には3番手・渡辺翔が2死走者なしから連続四球で走者を出し、前川に3ラン