【J1第1節】(ノエスタ)神戸 0-0(前半0-0)浦和<警告>[浦]金子拓郎(56分)、マテウス・サヴィオ(77分)観衆:22,266人主審:荒木友輔└3連覇狙う神戸はドロー発進…浦和は攻勢かけるもゴールこじ開けられず