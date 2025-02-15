■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3770) ザッパラス 東証スタンダード (2459) アウン 東証スタンダード (2721) ＪＨＤ 東証スタンダード (3070) ジェリビンズ 東証グロース (4914) 高砂香 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7201) 日産自 東証プライム (6269) 三井海洋