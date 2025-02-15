【J3第1節】(正田スタ)群馬 0-0(前半0-0)琉球<警告>[群]西村恭史(7分)、加々美登生(90分+3)[琉]富所悠(34分)、菊地脩太(60分)、佐藤祐太(90分+3)、高木大輔(90分+4)観衆:3,452人主審:堀善仁