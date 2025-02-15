【J1第1節】(ニッパツ)横浜FC 0-1(前半0-0)FC東京<得点者>[F]白井康介(61分)<警告>[横]市川暉記(40分)観衆:12,195人主審:上村篤史└松橋新体制のFC東京、好連係から決勝点!! 昇格組・横浜FCを破って白星発進