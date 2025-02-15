【J3第1節】(CFS)栃木C 2-1(前半1-1)相模原<得点者>[栃]吉田篤志2(33分、84分)[相]高木彰人(30分)<警告>[栃]カルロス・エドゥアルド(52分)、乾貴哉(69分)[相]島川俊郎(89分)、杉本蓮(90分+1)主審:佐々木慎哉