俳優・山田裕貴（３４）が１５日、都内で「モンスターハンターワイルズ」メディア発表会に出席した。カプコンのアクションゲーム・モンスターハンターシリーズ好きを公言している山田は１８年前からこのゲームをしていると明かし、今回で２度目のＣＭ出演。１日のゲーム日程について「集中してやれるように、テレビの前からいちいち、動かず、その場で１０時間、過ごせる飲み物とか、ご飯を用意しておくとか、そういうことはや