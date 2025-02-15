料理研究家の桜井奈々が14日に自身のアメブロを更新。マンションの掲示板に貼りだされていた内容を公開した。この日、桜井は「マンションの掲示板にまさかの、、」というタイトルでブログを更新し「夫の夜ご飯用に山のようなローストビーフサラダ」を作ったことを写真とともに報告。スーパーマーケット成城石井』で購入した「トリュフ香るナッツ」について「久々に買ったら、、やっぱり激うま」とコメントした。続けて「昨日マッ