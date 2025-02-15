福井県警大野署は15日、大野市の荒島岳（1523メートル）で石川県中能登町の男性会社員（61）が滑落し、同日未明に搬送先の病院で死亡が確認されたと発表した。署によると、14日午前11時40分ごろ、登山客から「男性が滑落した」と119番があり、地元消防などが捜索し、同日午後に発見、救助した。男性は1人で登山していて尾根から滑落した。死因は低体温症だったという。