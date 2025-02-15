今回、Ray WEB編集部は結婚式のご祝儀問題について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞高校の同級生であるサナが結婚！サナから結婚式の招待状が…♡そんななか、友だちのリコからご祝儀の相談が来て…？原案：Ray WEB編集部作画：あわせて読みたい💖【衝撃結末】超イケメンな彼と付きあうことに♡ 付きあって早々浮気を疑う大事件が！・前編