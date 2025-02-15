◆明治安田Ｊ２リーグ▽第１節大宮２―１山形（ＮＡＣＫ）大宮はホームで山形と対戦し２―１で勝利。昨年１０月のレッドブル社の買収により、Ｊリーグ初の外国資本となった同クラブ。スタジアム周辺にはレッドブルカーも走っており、レッドブル一色となった初陣で好発進を決めた。前半は山形と一進一退の攻防を繰り広げる。すると後半７分、左のＣＫを獲得すると、キッカーのＭＦ小島幹敏が左足で放ったキックはゴール前へ