２月１５日の京都１１Ｒ・洛陽Ｓ（４歳上オープン、リステッド、芝１６００メートル＝１６頭立て）は松山弘平騎手が騎乗した単勝３番人気のロジリオン（牡４歳、美浦・古賀慎明厩舎、父リオンディーズ）が接戦を制し、オープン２勝目を挙げた。勝ち時計は１分３３秒８（良）。８枠１６番の大外枠だったが、道中はスッと好位を追走。直線では馬場の真ん中に持ち出されつつ、松山騎手のアクションに力強い加速で応え、最後は内か