この漫画は、大好きな彼氏と結婚することを決めた高宮さん(@takamiya0501)が、離婚経験があり結婚に否定的な考えを持つ母親と衝突するも、自分の思いを母親にぶつけて幸せな結婚をつかみ取った実体験です。娘が結婚することに否定的なことしか言わない母親に、高宮さんはついにブチ切れ…？『結婚報告をしたら母と険悪になった話』第13話をごらんください。 ©takamiya0501 ©takamiya0501 ©