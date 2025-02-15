北海道の石狩湾新港の洋上風力発電所（JERA提供）政府が、国指定区域で実施する洋上風力発電の公募指針を見直すことが15日分かった。公募から投資決定までに資材費や人件費などが上昇した場合、当初計画した電力の販売価格の40％を上限に転嫁するのを認めるのが柱。洋上風力は物価高に伴い、世界的に撤退や建設の遅延が相次いでおり、政策支援を強化し事業参入を後押しする。2025年度から適用する。公募の参加時に売電価格を決