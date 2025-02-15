開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 25/02/05 25/04/07 ＤＮＡチップ研究所 1,100円上場廃止予定 25/02/10 25/04/03 川本産業 1,200円上場廃止予定 25/02/17 25/04/03 全保連 1,000円 - 25/02/17 25/04/02 ナカヨ 2,550円上場廃