◇明治安田J1リーグ第1節浦和0―0神戸（2025年2月15日ノエビアスタジアム神戸）19年ぶりのリーグ制覇を目指す浦和は15日の開幕節でアウェーで2連覇中の神戸と対戦し、0―0で引き分けた。MFサビオ、松本、金子、DFボザ、荻原の新加入4が先発出場。前半8分にサビオのスルーパスに抜け出した松本の右足シュートが右ポストを直撃するなど新戦力が見せ場をつくった。前半31分にはサンタナが強烈なヘディングシュートを見舞