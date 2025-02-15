【モデルプレス＝2025/02/15】timelesz（タイムレス）による新メンバー募集のためのオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）が、15日に完結し新メンバーが決定。同日都内にて行われた「timelesz 襲名式 新体制発表記者会見」では、新メンバーの5人が新たな門出への思いや、オーディションの思い出を語った。＜会見全文Vol.1＞【写真】timelesz、新体制8人集合◆timelesz「タイプロ」最終結果発表新メンバー