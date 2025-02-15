Æî¸¶À¶Î´À¸ÃÂ60¼þÇ¯µ­Ç°ÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ2·î24Æü18»þ30Ê¬¤«¤é3»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥ó¶Ë¸Â¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Á¾Ð¤ï¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¢¤º¤ó¤é¤¬»²Àï¤¹¤ë¤Û¤«¡¢MC¤ÎÆî¸¶À¶Î´¤â½éÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¤Î¡Ø¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Ù¤Ë¡ØM¡¾1¡Ù¡Ø¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¡ØR¡¾1¡Ù²¦¼Ô¤â»²Àï¡ª¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ