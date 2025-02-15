◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」「シュッと立って、ビュンといく」―。もう２０年近く前になるか？初めてノルディックスキー・ジャンプの取材をした時、１９９８年長野五輪団体金メダリストの原田雅彦氏（現全日本スキー連盟会長）に「いいジャンプは」と問うと、身ぶり手ぶりを交えて返ってきた言葉がこれだ。助走路の滑りから、空中に飛び出していく一連の動きを「音」で表現したものだが、はじめは「何のこっちゃ」
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