モデルで俳優の兒玉遥（28）が15日、自身のインスタグラムを更新。美バストあらわな“ランジェリー姿”を公開した。【写真】「エロい」大人の色気漂う“ランジェリー姿”を披露した兒玉遥児玉は「週刊現代デジタル写真集」でのグラビア撮影ショットを投稿。色っぽい表情を浮かべ、ランジェリー姿で圧巻の美ボディを披露している。投稿では「是非チェックしてみてください」と呼びかけた。この投稿にファンからは、「ええええ