お笑いコンビ「かまいたち」が14日までに公式YouTubeチャンネルを更新。希望の大学に入れなかった大学生の悩みに答えた。大学1年生の女性視聴者から「第2志望の大学に通いながら第1志望を再受験すべきか。コンプレックスが消えない」との質問が寄せられた。この悩みに山内健司は「結局ね、大学じゃないんだよね」と一言。もちろん大事としつつも「結局何を成すか。大学卒業が人生のゴールなんだったら仮面浪人してやるのはい