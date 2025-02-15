ＪＲ長野駅前で男女３人が刃物で刺されて死傷した事件で、長野県警は１５日、長野市西尾張部、無職矢口雄資（ゆうすけ）容疑者（４６）を男性会社員（３７）（長野市）に対する殺人未遂容疑で再逮捕した。県警は動機の解明を進めるが、矢口容疑者は調べに「黙秘します」などと供述しているという。発表によると、矢口容疑者は１月２２日午後８時頃、ＪＲ長野駅善光寺口付近で、バスを待っていた男性を刃物で刺して殺害しようと