ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¤¬£±£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÇÐÍ¥¡¦ÊÁËÜÍ¤¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤­¡¢£Å£Ø£É£Ô¡¦·ó¶áÂç¼ù¡¢ÇÐÍ¥¡¦ËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬ÆÊÌÚ¸©¡¦¼¯¾Â»Ô¤Î»¶ºö¤È¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£Í¤¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÌÀ¤È½÷Í¥¤Î¸Î¡¦³ÑÂØÏÂ»Þ¤µ¤ó¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Äï¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É·ÝÇ½°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤ò²óÁÛ¡£ËþÅç¤«¤é¡Ö¤â¤¦À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éÊÑ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢·ó¶á¤«¤é¡Ö¤è¤¯¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë°é¤Á