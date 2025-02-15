自治体の窓口改革イメージ総務省は、デジタル技術を活用した自治体の窓口改革の財政支援を拡充する。オンライン申請などによる住民の利便性向上と、業務効率化の両立を目指し、総合的な改革に取り組む佐賀県嬉野市など9市町をモデル事業に新たに採択。5月をめどに全国の自治体に普及させるための手順書を作成し、検証結果を反映させる。嬉野市では、タブレットなどで必要事項を入力する「書かない窓口」を導入し、手書きの申請