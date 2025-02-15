神奈川県横浜市で5日、交差点で乗用車とバイクが衝突する事故が発生。バイク運転手の男性は投げ出されて1回転し、地面に叩き付けられた。男性は軽傷で、車に乗っていた人にけがはなかったという。車とバイクが衝突…ライダー飛ばされる神奈川県横浜市の道路で5日午前7時半頃、交差点を右折しようとする車がカメラに捉えられた。車が曲がり始めた次の瞬間、直進してきたバイクと衝突。ライダーは“ぐるん”と1回転し、地面に叩きつ