2·î15Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡¦3ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡¦ÌÆ¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢C.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£2.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë8ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦ÏÂÅÄÍ¦²ð¡Ë¡¢3Ãå¤Ë6ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥¹¥È¥¥¥Ú¥ó¥À¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦¹âÌø¿ð¼ù¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:32.2¡ÊÎÉ¡Ë¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÀîÅÄ¾­²íµ³¾è¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥¬¡¼¥ë¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë¤Ï6Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÃÓÅº¸¬°ì