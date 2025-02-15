大阪・関西万博の参加国を集めた国際会議で、英国が発表したパビリオンの公式マスコット「ピックス」＝1月、兵庫県姫路市大阪・関西万博に参加する海外各国が明らかにし始めた展示内容で「ゆるキャラ」の活用が目立つ。国の代表的な動物を模したり、複数言語でパビリオン案内をしたり、外見も機能も多種多様。日本の万博公式キャラクター「ミャクミャク」の人気も上々で、発信不足が指摘される万博の機運醸成を一手に担う。「