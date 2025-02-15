¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@redbulljapan)¤¬15Æü¡¢¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤¬NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ï²áµî¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò»Ø´ø¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¡¢º£Ç¯1·î1Æü¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë